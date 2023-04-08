2023/04/08 | 16:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. مراسيم إحياء الذكرى ٤٣ لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fBjXuFS3PLU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. مراسيم إحياء الذكرى ٤٣ لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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