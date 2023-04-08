تحديات تنتظر الإسباني كاساس في مشواره القادم مع منتخب العراق

2023/04/08 | 17:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد المنتخب العراقي لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

المعسكر الإسباني سيشهد مواجهة "أسود الرافدين" لمنتخبي تشيلي والإكوادور في مباراتين وديتين، مع مساعي الاتحاد العراقي لتأمين لقاء آخر مع بطل العالم السابق، منتخب إسبانيا.

وهناك عدة تحديات تنتظر المدير الفني خيسوس كاساس، في فترته المقبلة مع منتخب العراق، أبرزها الحفاظ على النتائج الجيدة، بعدما حصد لقب بطولة كأس "خليجي 25" التي أقيمت مؤخرا في البصرة، في الوقت الذي قدم فيه "أسود الرافدين" مستوى فنيا عاليا.

أما التحدي الثاني، فيتمثل في تحديد الخيارات الأفضل على مستوى اللاعبين المغتربين والمحترفين، بعد موجة الانتقادات التي طاولت بعض الدعوات التي وُجهت للاعبين خلال مواجهة منتخب روسيا الودية الأخيرة، التي خسرها العراق بهدفين دون رد، خصوصا على مستوى تواجد لاعبين غابوا عن المنافسة لفترة طويلة، كعلي عدنان لاعب روبين كازان الروسي، وآخرين مُنحوا أكثر من فرصة دون تقديم إضافة تذكر، كأسامة رشيد محترف فيزيلا البرتغالي.

كرة عربية

التحديثات الحية

بينما يتجسد التحدي الأخير في العودة للمنافسة على اللقب الآسيوي الذي حصده العراق في عام 2007، وذلك في نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام خلال الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل 2024، حيث بات سقف طموحات أنصار "أسود الرافدين" كبيرا بعد حصد لقب الخليج.

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