42 طائرة عسكرية و8 سفن.. الصين تبدأ مناورات حول تايوان لمدة ثلاثة أيام

2023/04/08 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بكين – (رويترز)

قال الجيش الصيني، السبت، إنه بدأ مناورات تستمر لمدة ثلاثة أيام حول تايوان.

وأضاف أن المناورات تعد «تحذيراً جدياً» للانفصاليين التايوانيين، بسبب «تواطؤهم مع قوى خارجية».

ووصف المناورات بأنها ضرورية للمحافظة على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.

يأتي الإعلان عن بدء المناورات غداة عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين، من زيارة للولايات المتحدة.

وقالت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان مقتضب: إن الصين ستسير «دوريات استعداداً للقتال»، وتُجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان.

والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، أثناء وجودها في لوس أنجليس الأربعاء، مما أثار غضب بكين التي تعد تايوان جزءاً من أراضيها.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في تايوان: إن 42 طائرة عسكرية صينية، وثماني سفن عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، صباح السبت.

وأكدت أنها تندد بمثل هذه الإجراءات غير الرشيدة، وستدافع عن أمنها الوطني بجاهزية قتالية صلبة.

وأضافت أنها ستتعامل مع إعلان بكين عن بدء المناورات بهدوء وعقلانية وبشكل لا يتضمن أي تصعيد أو إثارة للنزاع.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الصين استغلت زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة، ذريعةً لإجراء المناورات.

وقالت الوزارة: إنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع طائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة تايوان مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة مايكل كول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، في وقت لاحق السبت.

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