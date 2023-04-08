اعتقال 4 متهمين بينهم امرأة بحيازة المواد المخدرة في ميسان

2023/04/08 | 17:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، القبض على اربعة متهمين بينهم امرأة ضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وذكرت القيادة في بيانها ، أن ” قائد عمليات ميسان الفريق الركن، محمد جاسم الزبيدي، اعلن عن تمكن قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات من القاء القبض على اربعة متهمين بينهم امرأة ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وامبولات زجاجية لتعاطي المخدرات”.

واضافت: “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة”.

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