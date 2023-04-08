ايران: اليوان الصيني مثالي لتجارة الطاقة في منطقة الخليج

2023/04/08 | 17:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد نائب رئيس جامعة طهران محمد ماراندي، أن العملة الصينية...

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