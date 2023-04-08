الكهرباء تطالب بتخصيص 2 % من موازنات الوزارات لدعم مبادرة الطاقة

2023/04/08 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزارة الكهرباء بتخصيص 2 بالمئة من موازنات الوزارات لدعم المبادرة الوطنيَّة للطاقة المتجددة والتقليل من الانبعاثات المضرة، فيما أعلنت عن حملة لزراعة مليون شجرة بالتنسيق مع الزراعة والعتبات المقدسة والمحافظات.

وقالت مدير قسم إدارة الجودة في الوزارة شيماء مظهر صادق في تصريح أوردته صحيفة”الصباح” إنَّ “نصب الألواح الشمسية في الأبنية الحكومية بحاجة إلى مبالغ مالية، إذ يأتي هذا الأمر ضمن مشاريع دعم الطاقة المتجددة، لذا طلبت الوزارة من الجهات الحكومية العليا تخصيص 2 بالمئة من موازنات الوزارات في هذا الجانب.”؟

وأضافت أنَّ هناك” خطراً كبيراً سيواجه المواطنين في موسم الصيف المقبل بسبب ارتفاع حجم الانبعاثات وانعكاساتها على البيئة”.

وأشارت صادق إلى إطلاق الوزارة حملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والعتبات المقدسة في كربلاء ودواوين المحافظات لزراعة مليون شجرة على مدى خمسة أعوام لتقليل المساحات الصحراوية وإعادة الحزام الأخضر للمدن.

وبينت أنَّ وزارة الزراعة باشرت تهيئة المشاتل لزراعة الأشجار في الوقت الذي بادرت فيه العتبات المقدسة للتبرع بالأشجار، حيث سيتم التركيز على مراكز المدن التي تفتقر إلى المساحات الخضراء.

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