2023/04/08 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب مادة (الترياك) المخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكر بيان للهيئة، أن “منفذ زرباطية الحدودي تمكن من إلقاء القبض على مسافر أجنبي الجنسية بحوزته مادة (الترياك) المخدرة ، حيث تمت عملية الضبط من قبل مفرزة مكافحة المخدرات وبالاشتراك مع قوة الحماية في المنفذ بعد خروجه من صالة المسافرين الوافدين في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد”.

وأضاف، أنه “تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر أجنبي في منفذ زرباطية بحوزته كمية من ’الترياك’) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر أجنبي في منفذ زرباطية بحوزته كمية من ’الترياك’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).