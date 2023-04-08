اجرام كربلاء تحكم قبضتها على عدد من المطلوبين بقضايا متنوعة

2023/04/08 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحالة المتهمين الى القضاء.

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