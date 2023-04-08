المالية النيابية تكشف تطورات الموازنة ومسارها لحين الاقرار

2023/04/08 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية عطوان العطواني، اليوم السبت، عن اخر تطورات إقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، ومسار العمل عليها.

وقال العطواني، لـ"بغداد اليوم"، انه "بعد القراءة الأولى لقانون الموازنة، اللجنة المالية البرلمانية عاكفة خلال هذه الأيام على تقديم تقرير الى مجلس النواب، وهذا التقرير يكون لمسار الموازنة وما تضمنته وتطلب من خلاله اجراء القراءة الثانية، حتى تتم عملية المناقشة".

واوضح أنه "بعد ذلك تباشر اللجنة المالية البرلمانية مهامها، التي هي القراءة بشكل تفصيلي للموازنة واستدعاء الوزارات المعنية بذات الشأن والتي نرى لها أهمية وتخصيصاتها المالية كبيرة من اجل المناقشة على أهدافها وهذا كله من اجل ضغط النفقات وتقليل العجز الحاصل في الموازنة".

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