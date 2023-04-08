مانشستر يونايتد يسحق إيفرتون بثنائية نظيفة

2023/04/08 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتقى مانشستر يونايتد للمركز الثالث مؤقتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2-0 على ضيفه إيفرتون، اليوم السبت، في افتتاح الجولة 30.ثنائية المان يونايتد حملت توقيع سكوت ماكتوميناي وأنتوني مارسيال […]

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