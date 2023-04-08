تأمين مناطق التنقيب عن النفط والغاز في الانبار

2023/04/08 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، السبت، بان مناطق التنقيب عن حقول النفط والغاز في المناطق الغربية مؤمنة بشكل تام من قبل القوات الامنية بعد تطهيرها من خطر مخلفات ارهابي داعش .

وقال الطرموز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” شركة الاستكشافات النفطية عقدت اجتماعا مع القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في الانبار من اجل التنسيق المشترك مع القوات الامنية حول تأمين مناطق التنقيب وتسخير كافة الجهود لدعم فرق معالجة المتفجرات لتطهير المناطق المستهدفة التي يجري فيها عمليات التنقيب ضمن المرحلة الثانية بعد انتهاء مهام الفرق الزلزالية من بعض المناطق غربي الانبار والتركيز على العمل كفريق واحد من اجل انجاز المهمة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة “.

واضاف ان” القوات الامنية ستتولى توفير الحماية الامنية الازمة لمنتسبي الشركة طيلة اجراء عمليات التنقيب والاستكشاف لحين الانتهاء من مهام عملها”، مبينا ان” الهدف من الاجتماع لمعالجة كافة المعوقات ومنها ازالة الاجسام المفخخة الغير منفلقة وتطهير كافة المناطق التي من المؤمل البدء بعمليات التنقيب فيها للمرحلة المقبلة “.

يشار الى ان القوات الامنية ومنتسبي شركة الاستكشافات النفطية تمكنوا من ابطال مفعول الاف العبوات الناسفة والاجسام المفخخة من مخلفات ارهابي داعش اثناء عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز في مناطق غربي الانبار “.

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