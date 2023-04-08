التجارة توضح دور شركات القطاع الخاص بتجهيز منافذ التسويق بالمواد الغذائية

2023/04/08 | 18:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة التجارة، اليوم السبت، دور شركات القطاع الخاص في تجهيز منافذ التسويق بالمواد الغذائية.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي للوكالة الرسمية إنه “هناك إقبالا كبيراً من شركات القطاع الخاص للعمل جنبا الى جنب مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لتسويق المواد الغذائية للمواطنين وبأسعار معقولة”، لافتة الى إن “هذه الشركات أيضا تستفيد من هذه التجربة لان كثرة الحلقات في تسويق أي مادة ستتبعها أعباء مالية على المواطن وعلى الشركة”.وأضافت أن “شركات القطاع الخاص تساعد الشركة العامة في توفير المواد الغذائية”، مشيرة الى أن ” هناك اكثر من 20 شركة من القطاع الخاص تقوم بتجهيز وزارة التجارة بالمواد الغذائية التي تقوم الشركة العامة للمواد الغذائية بتوفيرها في منافذنا التسويقية الموزعة على بغداد والمحافظات”.

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