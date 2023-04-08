مصر..السيسي يتابع العمل في مشروع

2023/04/08 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيس بوك.

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