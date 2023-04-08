2023/04/08 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي كثيرون باللوم على الحكومة في أحداث التسمم ويقولون إنها جزء من حملة منهجية ضد المراهقين لمشاركتهم في الاحتجاجات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات التسمم الغامضة تعود إلى إيران.. رصد عشرات الإصابات في مدارس للفتيات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات التسمم الغامضة تعود إلى إيران.. رصد عشرات الإصابات في مدارس للفتيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).