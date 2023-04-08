مظاهرات مناهضة لحكومة نتنياهو مساء السبت في تل أبيب

2023/04/08 | 18:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منظمو الاحتجاج المناهض للحكومة، المقرر تنظيمه في تل أبيب، ليلة السبت، إنه سيمضي قدما، لكن خطط تنظيم مسيرة عبر المدينة بعد أن تم التخلي عن التجمع الرئيسي "بناء على طلب الشرطة".

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