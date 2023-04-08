بارزاني يبحث مع الحكيم الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل

2023/04/08 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد واربيل .وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن […]

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