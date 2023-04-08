2023/04/08 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الكرخ والنجف ونوروز، اليوم السبت، من الفوز على منافسيها ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وجرت المباريات الثلاث في التوقيت نفسه الساعة الثالثة والنصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوز 3 اندية عراقية في منافسات الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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