على رأسها بغداد وواسط.. استنفار في المحافظات استعدادا لموجة امطار غزيرة

2023/04/08 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت عدد من المحافظات الاستنفار الكامل، استعدادا لاستقبال موجة الأمطار الجديدة المتوقعة منتصف الأسبوع بحسب بيانات هيئة الأنواء الجوية.

وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي، إن "الاستعدادات قائمة من قبل قسم تصريف المياه ومديرية المجاري في بلديات بغداد البالغة 14 بلدية، لتصفير محطاتها وخطوطها الناقلة العملاقة أولا بأول، وهي متهيئة لاستقبال موجة الأمطار التي ستشهدها البلاد بحسب توقعات هيئة الأنواء الجوية".

وأكد" عدم وجود أي تكدس أو تكلس يسبب غلق شبكات المجاري أو شبكات الأمطار، فضلا عن عدم غلق محطات الضخ لحد هذه اللحظة".

وأضاف، أن" غرفة طوارئ الأمطار التي شكلت في نهاية الصيف الماضي، ما زالت موجودة وتضم كوادر مشتركة من الأمانة وجميع القطاعات ووزارة الكهرباء وهنالك اتصال مباشر مع غرفة الطوارئ".

وأشار إلى "عدم وجود أي خطورة خلال الموجة المطرية القادمة، ولكن الموضوع يعتمد على شدة الأمطار، بمعنى إذا كانت شدة الأمطار مثل ما حدث في محافظة الديوانية التي وصلت الى 96 ملم فهذا رقم قياسي فستؤثر على شبكات المجاري لاسيما في المناطق الزراعية والمناطق غير المخدومة".

بالمقابل، وجه محافظ واسط الدوائر الخدمية بالاستنفار لمواجهة الأمطار والسيول منتصف الأسبوع الجاري.

وكان قد توقع الراصد الجوي، صادق عطية، بهطول كميات كبيرة من الامطار في البلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة، فيما حذر من حدوث فيضانات.

وقال عطية، في مدونة له على "فيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم)، أن "نماذج الطقس العالمية ومنها نموذج الطقس الالماني تتوقع هطول كميات امطار تصل لـ190 ملم خلال 24 ساعة في المناطق ما بين السليمانية وتكريت وكركوك واربيل ".

وأضاف أن "التوقع يكمن لغاية الساعة 12 ليلا ليوم الأربعاء"، محذرا من "فيضانات محلية في تلك المناطق".

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