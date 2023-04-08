المثنى تنضم للمحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غداً

2023/04/08 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

قرر محافظ المثنى أحمد، منفي جودة ، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد الموافق (٩ نيسان ٢٠٢٣) لحلول ذكرى إستشهاد السيد محمد باقر الصدر وذكرى سقوط النظام السابق.

وقال بيان مقتضب لمكتب المحافظ، تلقته (بغداد اليوم)، انه "استناداً لقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٧ الصادر عن مجلس محافظة المثنى، باعتبار يوم التاسع من نيسان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى سقوط النظام السابق"، وايضا لحلول وحلول ذكرى إستشهاد السيد محمد باقر الصدر.

واضاف البيان: "تقرر اعتبار يوم غد الأحد الموافق (٩ نيسان ٢٠٢٣) عطلة رسمية في المحافظة".

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل التاسع من نيسان في جميع المؤسسات التابعة للحكومة المحلية بمناسبة ذكرى استشهاد المفكر محمد باقر الصدر وكذلك سقوط النظام السابق.

وعطلت محافظتي ميسان وبابل الدوام الرسمي ايضاً اضافة الى اقليم كُردستان بمناسبة ذكرى سقوط النظام السابق.

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