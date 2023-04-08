السوداني: الحكومة قدمت موازنةً جريئة وشجاعةً لثلاث سنوات

2023/04/08 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة تمتاز بانها جريئة وشجاعة وفيها خطط لتوظيف الأموال بمساراتها الصحيحة.

وقال السوداني في حفل حزب الدعوة الإسلامية بالذكرى الـ43 لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر، وفقا لبيان نشره مكتبه الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، إن "ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر محط فخر واعتزاز".

وأضاف أن "الحكومة الحالية رسمت منهاجاً للنهوض بكل مفاصل الحياة"، مردفاً بالقول: "يتطلب من جميع القوى السياسية دعم الحكومة".

وتابع: "نحن مسؤولون جميعاً لحفظ العراق وثرواته"، مؤكداً: "نواصل الجهود لمنح المزيد من التسهيلات أمام القطاع الخاص لتوفير فرص العمل".

وأكمل: "حكومتنا ولأول مرة قدمت موازنة لثلاث سنوات"، لافتاً إلى أن "الموازنة جريئة وشجاعة وفيها خطط لتوظيف الأموال بمساراتها الصحيحة".

ولفت الى أن "الحكومة بنيت على وثيقة الاتفاق السياسي، وتحتفظ لجميع العراقيين بحق الرعاية والنظرِ إليهم بلا تفضيل أو تفرقة؛ لأنَّ العراقَ قويٌّ بمكوناته المتنوعة".

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