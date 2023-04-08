رشيد وبارزاني يبحثان الاعتداء على مطار السليمانية

2023/04/08 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت ببغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له.وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية “بحث الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، إضافة إلى أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتدعيم وتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد وحماية المكتسبات المتحققة في هذا الشأن”.

واضاف البيان “كما جرى بحث الاعتداء على مطار السليمانية المدني يوم أمس، كونه يعد خرقا للسيادة الوطنية، وبما يؤكد حق العراق في اتخاذ السبل المشروعة لمنع الخروقات”.

وتابع “كما ناقش الاجتماع اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وأهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة والقوانين التي لها مساس في عمل ومعيشة المواطنين، ودعم الحكومة في المضي بتطبيق برنامجها وبما يلبي تطلعات أبناء الشعب بمكوناتهم وانتماءاتهم المختلفة”.

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