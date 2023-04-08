مسؤولون سعوديون في طهران لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية

2023/04/08 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مسؤولون سعوديون، السبت، إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في العاصمة الإيرانية والقنصلية العامة في مشهد، وفق وسائل الإعلام السعودية الرسمية.

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