شاهد بالفيديو.. محاولة زائرة لبنانية التحدث باللهجة العراقية

2023/04/08 | 20:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ih9e33ddemM

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