التربية تنفي وجود دخول شامل للثالث متوسط والسادس الاعدادي

2023/04/08 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، اليوم السبت، وجود

دخول شامل للثالث متوسط والسادس

الاعدادي، فيما اكدت على عدم وجود دور

ثالث للعام الدراسي الحالي والاعوام

القادمة.

وذكر المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان

صحفي، “بعد إ

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