2023/04/08 | 20:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحسم الملفات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يستقبل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يستقبل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).