“لتفادي العجز”.. برلماني يقدم حلاً لحسم فقرة أسعار النفط في الموازنة

2023/04/08 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، اليوم السبت، آلية لحسم فقرة أسعار النفط في قانون الموازنة، فيما توقع تمريرها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب سيصوت خلال شهر رمضان المبارك على مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ويحسم الامر”.

أما بشأن أسعار النفط المتفاوتة، وعلاقتها بالسعر المحدد في الموازنة العراقية، أكد الصالحي: “لابد من وضع سعر أقل من الأسعار الحالية والمطروحة في الأسواق العالمية كي لا يكون هناك عجزا كبيرا في الموازنة”، مبينا أن “هذا ما تم العمل عليه خلال كل الدورات الحكومية بالسنوات السابقة”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “أسعار النفط يتم تقييمها بأقل من السعر الحالي الموجود، لكي لا يكون هناك لغطاً اقتصاديا حول الامر وبالتالي يتسبب بتعطيل الموازنة”.

وبين الصالحي، أن “الهدف الأول والأخير لمجلس النواب في الوقت الحالي يتمثل بتمرير الموازنة، باعتبار أن الكثير من المشاريع والاعمال المهمة للشعب العراقي متوقفة على هذا القانون”.

وكان مجلس الوزراء، قد قدر أسعار النفط في قانون الموازنة المالية بـ 70 دولاراً، وهو ما اثار جدلاً اقتصادياً لاسيما مع تذبذب الأسعار في الأسواق العالمية.

وكان مجلس النواب، قد عقد، يوم الأربعاء الماضي، الجلسة الاولى لقراءة مشروع الموازنة للعام الحالي، والتي اهتمت بتعريف بنود الموازنة واهم فقراتها.

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