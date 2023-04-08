التربية تؤكد: لا دور ثالث او دخول شامل للثالث متوسط والسادس الاعدادي

2023/04/08 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة التربية ، عدم وجود أي دخول شامل او دور ثالث للثالث متوسط والسادس الاعدادي.

وقالت الوزارة في بيان “”بعد إنتشار بعض الاخبار المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي ، فان وزارة التربية تؤكد عدم وجود أي دخول شامل لطلبة الثالث متوسط والسادس الاعدادي بفروعه كافة ولا يوجد دور ثالث للعام الدراسي الحالي والاعوام القادمة ، في خطوة لتصحيح مسار العملية التربوية وإعادة الرصانة العلمية الى موقعها الصحيح “.

واشار الى “عدم إعتماد اي خبر او منشور يخص التربية سوى الاخبار والقرارات الصادرة عبر الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة حصراً “.

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