تفاصيل لقاء السوداني وبارزاني في بغداد

2023/04/08 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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في اطار لقاءاته واجتماعاته في بغداد اجتمع السيد نيجيرفان بارزاني رئيس ٳقليم كوردستان مساء اليوم 8/4/2023 مع دولة رئيس وزراء العراق الاتحادي السيد محمد شياع السوداني.في الاجتماع جدد فخامة رئيس الاقليم السيد نيجيرفان بارزاني دعم ٳقليم كوردستان لدولة رئيس الوزراء وحكومة العراق الاتحادي وتنفيذ المنهاج الحكومي والاتفاق السياسي لائتلاف ادارة الدولة.ومن جانبه قدم السيد السوداني شكره لدور فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني وجهوده الحثيثة لتقريب الاطراف وحلحلة المشاكل مؤكدا علی اهمية استمرار حوار حكومة ٳقليم كوردستان وحكومة العراق الاتحادي لمعالجة المشاكل.واتفق الجانبان في الرٲي علی ضرورة تنفيذ اتفاقية البدء باعادة نفط ٳقليم كوردستان ودعم الاطراف السياسية في مجلس النواب لعبور قانون الميزانية العامة للعراق.



واكدا كذلك علی التعاون المشترك بين اربيل وبغداد في كافة المجالات.

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