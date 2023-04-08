وزارة التربية تؤكد عدم وجود أي دخول شامل للثالث متوسط والسادس الاعدادي

2023/04/08 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة التربية، اليوم السبت، عدم وجود أي دخول شامل لطلبة الثالث متوسط والسادس الاعدادي بفروعه كافة.

وقال بيان لاعلام الوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "بعد إنتشار بعض الاخبار المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد عدم وجود أي دخول شامل لطلبة الثالث متوسط والسادس الاعدادي بفروعه كافة"، مبيناً انه "لا يوجد دور ثالث للعام الدراسي الحالي والاعوام القادمة، في خطوة لتصحيح مسار العملية التربوية وإعادة الرصانة العلمية الى موقعها الصحيح".

وشدد البيان، على "عدم إعتماد اي خبر او منشور يخص التربية سوى الاخبار والقرارات الصادرة عبر الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة حصراً".

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