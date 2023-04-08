2023/04/08 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، على ادامة الحوار لحل الاشكالات العالقة بين بغداد واربيل ، خلال استقباله رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وذكر الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "استقبلنا رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، وتبادلنا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وشكرنا تعازيه بوفاة العلامة السيد صادق الحكيم (رحمه الله)".

واكد الحكيم "دعم الحكومة في خطواتها الرامية للنهوض بالواقع الخدمي وتوفير فرص العمل وإنعاش الاقتصاد"، مبينًا أن "الحكومة تمتلك فرص النجاح عطفا على الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وطبيعة رئيس الوزراء الإدارية وتدرجه الوظيفي الذي مكنه من الاطلاع على الملفات والتعرف على آلية صنع القرار في مؤسسات الدولة".

وأكد "أهمية إدامة الحوار لحل الإشكالات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم"، مسيرا إلى أن "العراق حقق كثيرا من الإنجازات على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي وعلى مستوى العلاقات الخارجية إقليميا ودوليا، ويتطلب من الجميع مساندتها لتعزيز هذه النجاحات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال استقباله بارزاني.. الحكيم يؤكد اهمية حل اشكالات بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال استقباله بارزاني.. الحكيم يؤكد اهمية حل اشكالات بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).