2023/04/08 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



المندلاوي يخاطب الحكومة بشأن إصدار المستمسكات الرسمية للمقيمين في الخارج المركز الخبري الوطني.

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