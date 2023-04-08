2023/04/08 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 5 متهمين بالإرهاب في بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إنه” حسب توجيهات وزير الداخلية وللحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 متهمين بالارهاب في بغداد المركز الخبري الوطني.

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