2023/04/08 | 20:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمد الكعبي عودة العلاقات بين طهران والرياض وبرعاية بكينية كان...

ظهرت المقالة عصر جديد بين ايران والسعودية أولاً على المسلة.

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