2023/04/08 | 20:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wPBC4SsxrqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بانتظار الهدايا والمفاجآت.. أطفال البصرة يحيون ليلة "كركيعان" على أنغام التراث البصري | تقرير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بانتظار الهدايا والمفاجآت.. أطفال البصرة يحيون ليلة "كركيعان" على أنغام التراث البصري | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).