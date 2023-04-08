"قسد" تكشف تفاصيل تخص استهداف مطار السليمانية

2023/04/08 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، السبت، أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية، كانوا موجودين في مطار السليمانية في كردستان العراق، الذي استُهدف، أمس الجمعة، في هجوم نُسب إلى تركيا.

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