2023/04/08 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، الاطاحة بخمسة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد.

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