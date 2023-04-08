2023/04/08 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بخمسة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، الاطاحة بخمسة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بخمسة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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