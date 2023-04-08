رعاة أغنام يقتلون إرهابياً حاول مهاجمتهم في صحراء الانبار

2023/04/08 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل إرهابي في صحراء الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش الارهابي قاموا باعتقال بعض رعاة الاغنام فى منطقه الكعرة ومساومة عائلاتهم بغرض تزويدهم بالطعام والوقود".وأضاف، أنه "عندما اقتربوا من بيوت الرعاة تم التصدي لهم وقتل احدهم فيما لاذ الآخرون بالفرار وتم تحرير المعتقلين".

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