2023/04/08 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز ماتيس دي ليخت، هدفا بتسديدة مذهلة من 25 مترا ليمنح بايرن ميونيخ الفوز 1-صفر على مضيفه فرايبورغ، السبت، والحفاظ على تفوقه بنقطتين على بروسيا دورتموند، في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني، لكرة القدم .

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