الحشد الشعبي يتحدث عن مقتل ارهابي في الانبار:نحن من قتلنا الارهابي وانقذنا رعاة الاغنام

2023/04/08 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي

قاسم مصلح، السبت، عن مقتل انتحاري حاول

تفجير نفسه وسط رعاة أغنام غرب

المحافظة.

وقال مصلح في صريح لموقع الحشد الشعبي،

إن “قواتنا المتمركزة في قاطع عمليات

المنطقة ا

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