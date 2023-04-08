شاهد بالصورة :رعاة أغنام يقتلون إرهابياً حاول مهاجمتهم في صحراء الانبار

2023/04/08 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل

إرهابي في صحراء الأنبار.





ونقلت السومرية نيوز عن المصدر

قوله إن "عناصر من تنظيم داعش الارهابي

قاموا باعتقال بعض رعاة الاغنام فى

منطقه الكعرة ومساومة عائلاتهم

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