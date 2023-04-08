علاوي يكتب في ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر(قدس)

2023/04/08 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة

والأربعين لاستشهاد آية الله العظمى

السيد محمد باقر الصدر قدس سره واخته

العلوية الشهيدة بنت الهدى، لقد كان ذلك

اليوم فاجعة كبرى لجميع المؤمنين

و

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