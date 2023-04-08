النزاهة تطيح بأحد أضلاع شبكة الفساد في تسجيل عقاري الأنبار

2023/04/08 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة تمكن ملاكاتها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المتهمين في قضية الفساد الكبرى في مديريَّـة التسجيل العقاري في الأنبار.

دائرة التحقيقات، في الهيئة وفي معرض حديثها عن العمليَّـة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّـة، أفادت أن فريقاً من مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد، وبعد تلقيه معلومات من مصادره الخاصة، تمكن بالتنسيق مع الفريق الفني الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع الأنبار؛ جراء تورطه في ملف المخالفات المرتكبة في توزيع قطع الأراضي التابعة لبلديَّـة الوفاء في المحافظة.

وتابعت موضحة أن فريق المديريَّـة كان قد ضبط (١،٤٠٠،٠٠٠) مليوناً وأربعمائة ألف دولار أمريكي، و (٤٠٠) هوية تقاعديَّـة مزورة تابعة للنقابة مع صورة ضوئيَّـة لمستمسكات عائدة لأشخاص في دار المتهم، فضلاً عن طلبات تخصيص أراض وكتب ومخاطبات صادرة عن بلديَّـة الرمادي ودائرة التسجيل العقاري وأوراق موقعة على بياض.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّـة؛ بغية عرضه رفقة المتهم على السيد قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقه وتقرير مصيره.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع من نيسان الجاري عن تمكنها من تنفيذ عمليَّـة كبرى في محافظة الأنبار أسفرت عن القبـض على مدير عقـاري الأنبار و(٥) من المسـؤولين فيها؛ ﻹقدامهم على التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الألاف من الأراضي، وضبط (٤٠٠) هويَّة مُزوَّرة تعود إلى إحدى النقابات، ومبالغ ماليَّة طائلة ومخشلات ذهبيَّـة ثمينة، و ١،٦ مليون دولار و قرابة ٦٠٠ مليون دينار.

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