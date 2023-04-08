بعد الجدل عليه.. مطار النجف يعود لسلطة الطيران المدني بتوجيه من السوداني

2023/04/08 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بعودة مطار النجف الى سلطة الطيران المدني.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "حـسب تـوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس سطلة الطيران المدني يعلن عن عودة مطار النجف الدولي الى أدارة سلطة الطيران المدني".

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