همام حمودي: مايجري في العراق ليس بمستوى الطموح ومهمتنا تعديل الوضع لاننا رفعنا شعار “تصحيح”

2023/04/08 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ همام حمودي خلال اجتماع مكتب بناء الدولة للمجلس الاعلى في بغداد – العراق عانى كثيراً من تبعات الاحتلال بعد 2003 رغم رفض الامم المتحدة للتدخل العسكري في العراق.– الدعوات التي طالبت بخروج القوات الاجنبية من العراق جاءت ببركة المرجعية الدينية.– الاهتمام بالشهيد محمد باقر الصدر (قدس) وذكره خلال المناسبات جاء نتيجة اخلاصه […]

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