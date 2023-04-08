بعد النفي..

2023/04/08 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، السبت، أن قائدها العام مظلوم عبدي وعناصر من القوات الأميركية كانوا موجودين في مطار السليمانية في كردستان العراق الذي استُهدف الجمعة في هجوم نُسب إلى تركيا.

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