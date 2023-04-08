2023/04/08 | 21:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bYVkq8K6UvY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إفطار جماعي للنازحين في مخيم الجدعة في نينوى) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إفطار جماعي للنازحين في مخيم الجدعة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).