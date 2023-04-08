السوداني يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق

2023/04/08 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.



حيث أقام السوداني مأدبة إفطار على شرف رئيس الإقليم والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء “التباحث في أهم المواضيع والملفات على المستوى الوطني، وسبل تعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للعراقيين جميعاً”.

واضاف البيان “تم التأكيد على أهمية الاستمرار في اتخاذ الحوار سبيلاً وحيداً لحلّ جميع الإشكالات، وأن يكون الدستور هو الحاكم في هذا الحوار.



وهو ما تحقق من خلال الاتفاق النفطي الأخير بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، الذي يمثل تطوراً مهماً وتقدماً في حلّ المشاكل التي تراكمت بلا حلول جذرية، تأخذ بعين الاهتمام المصالح العامة لجميع مكونات الشعب العراقي”.

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