2023/04/08 | 21:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل اللاعب هيونغ مين سون هدفاً، أسهم من خلاله في فوز نادي توتنهام هوتسبير على برايتون بنتيجة 1/2، في مباراتهما على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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