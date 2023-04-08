2023/04/08 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم السبت، تنفيذ أمر قبض صادر بحق أحد المتهمين في قضية الفساد الكبرى في مديريَّـة التسجيل العقاري في الأنبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الاطاحة بأحد أضلاع شبكة الفساد في تسجيل عقاري الأنبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الاطاحة بأحد أضلاع شبكة الفساد في تسجيل عقاري الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).