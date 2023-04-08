2023/04/08 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جدد رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، التأكيد على دعمه للحكومة الاتحادية ورئيسها محمد شياع السوداني.وذكر بيان لرئاسة الاقليم تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “بارزاني اجتمع مساء اليوم في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني وبارزاني يتفقان على استئناف تصدير النفط المركز الخبري الوطني.

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